Joint Venture Acquires 126,108 SF Office, Industrial Building in Dover, New Jersey

by Taylor Williams

DOVER, N.J. — A joint venture between local investment firm Legacy Real Estate Developers, Saddleback Real Estate Developers and Commerce Park Investors has acquired a 126,108-square-foot office and industrial building in Dover, about 40 miles west of New York City. The building formerly housed the U.S. headquarters of Japanese electronics giant Casio. Elli Klapper of CBRE brokered the deal. The seller and sales price were not disclosed. The new ownership plans to implement a capital improvement program.

